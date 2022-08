Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg : Scholz verspricht schnelle Entscheidung über Entlastungspaket

Meseberg/Berlin Die SPD attackiert Habeck, die Grünen greifen Scholz an: Der Ton in der Ampel-Koalition hat sich zuletzt deutlich verschärft. Von der Kabinettsklausur erwartet der Kanzler nun vor allem, dass die Regierung „eng und untergehakt“ zusammenarbeitet.

Bundeskanzler Olaf Scholz will „sehr schnell“ eine Entscheidung über das dritte Entlastungspaket für die drastischen Preissteigerungen herbeiführen. Einen genauen Zeitpunkt nannte der SPD-Politiker am Dienstag zu Beginn der Klausurtagung der Bundesregierung auf Schloss Meseberg in Brandenburg aber nicht. Man werde die Beratungen im Laufe dieser Woche weiter vorantreiben. Es gehe darum, ein „möglichst maßgeschneidertes, möglichst effizientes, möglichst zielgenaues Entlastungspaket“ auf den Weg zu bringen. Es solle dazu führen, dass niemand alleine mit seinen Problemen bleibe.