Klausur in Meseberg : Hat sich die Koalition zusammengerauft?

Meseberg Nach wochenlangen Diskussionen über weitere Entlastungen wegen der stark gestiegenen Energie- und Lebenshaltungskosten will die Ampel-Koalition in Kürze liefern. Die Arbeiten sollen „bald“ abgeschlossen sein. Was also brachte die Kabinettsklausur in Meseberg?

Politik lebt von Bildern: Von spontanen, die besonders Politikbeobachter schätzen. Und von bewusst gesetzten, die Politiker gerne als Untermalung ihrer Thesen benutzen. So darf man getrost vermuten, dass der Auftritt von Kanzler Olaf Scholz, Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck und Bundesfinanzminister Christian Lindner vor der schönen Schlosskulisse von Meseberg eine durchaus bewusste Inszenierung war: Die drei Politiker von SPD, Grünen und FDP, die Spitzen der Ampelkoalition, kommen im Gleichschritt und mit lächelnden Gesichtern zu den Mikrofonen vor das Tor des Schlosses. Die Botschaft dahinter: Wir sind mit uns - wieder - im Reinen. Ein Neuanfang in den Beziehungen der Ampelkoalition ist gemacht, allen Negativschlagzeilen zum Trotz.

Regierungschef Scholz spricht dann auch von „sehr freundschaftlichen und sehr konstruktiven“ Gesprächen, einer „Regierung der Tat“, die die zweitägige Kabinettsklausur genutzt habe, sich unterzuhaken. Es ist die Hauptnachricht, die er am Mittwoch zu verkünden hat.

Denn zu der Gretchen-Frage nach der genauen Entlastung der Bürger in der Energiekrise bleibt der Kanzler im Ungefähren:„Wir arbeiten am großen Bauwerk, und die Architektur dieses Bauwerks hängt eben von allen Einzelteilen ab, die aber nur zusammen eine gute Konstruktion ergeben.“ Nach den Worten von Scholz sollen die Entlastungen in einem „präzisen und maßgeschneiderten“ Korsett kommen. Finanzminister Lindner spricht von einem „wuchtigen Paket.“ Scholz betont, er freue sich, dass die vertrauensvollen Gespräche der Koalition bisher ohne Nachtsitzungen und „Durchstechereien“ ausgekommen seien. Darauf sei er „professionell stolz“.

Scholz wirkt in der Tat erleichtert an diesem letzten Sommertag in der Sonne von Brandenburg. Zu weit trieben in der letzten Zeit die unterschiedlichen Kräfte die Koalition auseinander, zu uneinig präsentierten sich seine Stellvertreter Habeck und Lindner. Es entstand der Eindruck, dass ihre beiden Ministerien eher gegen- als miteinander regierten. Umso mehr versuchen die beiden Minister, ein Miteinander auch optisch unter Beweis zu stellen. Man wendet sich bei der Pressekonferenz einander zu, Habeck nimmt Scholz bei einer Frage nach Kritik an seinem Regierungsstil aus der Grünen-Fraktion demonstrativ in Schutz: Er betont, „wie gut es ist, dass Olaf Scholz diese Regierung führt“. Der Bundeswirtschaftsminister fügt hinzu: „Mit seiner Erfahrung, mit seiner Umsicht, mit seiner Ruhe führt er dieses Land sicher, und ich bin froh, dass es genauso ist.“ Mit seiner Erklärung spreche er für das gesamte Kabinett, insbesondere auch für die Grünen-Kabinettsmitglieder - „und für mich persönlich allemal“.

Etwas zurückhaltender bewertet Lindner die Zusammenarbeit. Zu den unterschiedlichen politischen Vorstellungen der Koalitionspartner sagt der FDP-Chef: „Dass es da mal ab und an öffentlichen Austausch gibt, ist unvermeidlich.“ Insgesamt bewerte er die Arbeit der Koalition aber als „kollegial und gut“.

Und er kündigt schon mal an, dass es zur Finanzierung des wuchtigen Pakets für dieses Jahr im Haushalt unter anderem durch höhere Steuereinnahmen Spielräume im einstelligen Milliardenbereich gebe. Im kommenden Jahr sei dann wieder mehr drin: Hier sei im Etatentwurf schon Vorsorge getroffen worden, so dass Bund und Länder einen zweistelligen Milliardenbetrag für Entlastungen stemmen könnten. „Das ist insgesamt also eine sehr beachtliche Entlastung beziehungsweise Unterstützung für sozial Schwächere“, sagt der FDP-Politiker. Ob Habeck das auch so sieht, bleibt offen. Genau über diese Frage war vor der Klausur sehr gestritten worden.

Und so ganz sind die inhaltlichen Differenzen noch nicht beigelegt worden. Lindner erteilt erneut einer Übergewinnsteuer eine Absage, für die sich wiederum Grüne und Teile der SPD erwärmen. Habeck wiederum zeigt sich zuversichtlich, dass Deutschland bei der Gasversorgung trotz der ausbleibenden Lieferungen aus Russland für den Winter „gerüstet“ sei und verweist dabei auf die angelegten Reserven in den Gasspeichern, die dem Markt wieder zur Verfügung gestellt werden könnten. Einem Gaspreisdeckel erteilt er erneut eine Absage. Für diesen wirbt wiederum die SPD-Fraktion.

Sind die Wogen also tatsächlich geglättet worden? Ein wenig, doch die harten Brocken sind noch nicht gelöst worden.