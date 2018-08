Mesale Tolu wieder in Deutschland

Nach Haft in der Türkei

Stuttgart Mehr als ein Jahr wurde Mesale Tolu in der Türkei festgehalten, bis die Ausreisesperre gegen sie überraschend aufgehoben wurde. Nun ist die Journalistin und Übersetzerin in Deutschland angekommen.

Mesale Tolu ist am Sonntag auf dem Stuttgarter Flughafen gelandet. „Ich freue mich aber nicht wirklich über die Ausreise“, sagte Tolu anschließend vor Journalisten. Sie wisse, das sich in dem Land, in dem sie eingesperrt war, nichts verändert habe. Zahlreiche Kollegen, Oppositionelle, Anwälte, aber auch Studenten seien immer noch eingesperrt. Für deren Freilassung wolle sie sich weiter einsetzen.