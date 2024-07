Merz zieht Bilanz „Ich brauche mal wieder mehr Bewegung“

Für die Abgeordneten des Bundestages beginne nur eine sitzungsfreie Zeit, aber kein Urlaub. „Natürlich machen wir da auch mal frei. Aber es gilt für meine Kolleginnen und Kollegen der berühmte Satz von Norbert Lammert: Schwimmt nicht zu weit raus“, so Merz. Zumal am 30. Juli das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe sein Urteil zum neuen Wahlrecht der Ampel verkünden werde. „Ich hoffe, dass wir mit unserer Klage erfolgreich sind. Denn so, wie die Ampel das Wahlrecht konstruiert hat, kann es nicht bleiben“, erläuterte der Fraktionschef.