Klausur der CSU-Landesgruppe : Merz und Söder wollen mit demonstrativer Harmonie alte Konflikte kitten

Analyse Berlin Bei ihrem ersten offiziellen Treffen demonstrieren die Frontmänner von CDU und CSU maximale Geschlossenheit. Über die bitteren Erfahrungen des vergangenen Jahres will man lieber nicht mehr sprechen. Stattdessen blickt man voraus auf die vier Landtagswahlen in diesem Jahr. Und Markus Söder stellt eine K-Frage.

Berlin ist nicht Oberbayern und ein Backsteinbau mit Industriecharme ist nicht der Kirchsee vor Alpenpanorama. So schöne Bilder wie beim ersten informellen Treffen von CSU-Chef Markus Söder mit Friedrich Merz kurz nach dessen Wahl zum CDU-Vorsitzenden gibt es bei der Klausur der CSU-Landesgruppe also nicht. Aber sei’s drum, die Frontmänner der Union lassen sich vom verregneten Hauptstadtambiente die Stimmung nicht vermiesen. Merz ist sich sicher, „das wird eine richtig gute, stabile und auch sehr kollegiale, freundschaftliche Zusammenarbeit werden.“ Und Söder hebt als verbindende Elemente „Kraft, Schwung, Wunsch zu Veränderung, Besinnung auf alte Tugend und Entdeckung von neuen Stärken“ hervor. Die Botschaft ist klar: CDU und CSU sind ein Herz und eine Seele.

Nun kann man festhalten: Das Gegenteil wäre eine Nachricht gewesen. Es war zu erwarten, dass Merz und Söder ihr erstes offizielles Treffen auf Einladung von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt nutzen werden, um Geschlossenheit zu demonstrieren. Die demonstrative Harmonie sollen die bitteren Erfahrungen des vergangenen Jahres überdecken. Söder gesteht ein, 2021 sei ein Jahr mit „vielen Fehlern und Schwächen“ gewesen. Neben Merz, der sich noch in seinem 95-Prozent-Ergebnis sonnt, wirkt Söder beinahe blass. Der neue CDU-Chef dagegen will über das vergangene Jahr nicht mehr sprechen: „Das ist Geschichte“, sagt Merz. Bereits am kommenden Dienstag soll er auch zum Chef gemeinsamen Fraktion gekürt werden. Man will keine Zeit verlieren, es stehen neue Herausforderungen bevor.