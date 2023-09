Asylbewerber und Arzttermine Union stärkt Merz den Rücken – SPD verlangt Entschuldigung

300.000 Asylbewerber seien abgelehnt und würden dennoch die vollen Leistungen bekommen, so der Partei- und Fraktionsvorsitzende der Union, Friedrich Merz, jetzt in einer Talkrunde. Merz weiter: „Die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen, und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine. Was Sie hier machen, ist eine Katastrophe für dieses Land.“ Das ist der zentrale Satz, gerichtet an die Parteivorsitzenden von SPD und Grünen, der dem CDU-Chef erneut viel Ärger einbringt. Ähnlich wie seinerzeit die Formulierung von den „kleinen Paschas“. Rückendeckung erhält Merz jetzt aus seiner Fraktion - die SPD fordert hingegen eine Entschuldigung.