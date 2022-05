CDU-Wirtschaftstag : Merz stellt große Forderungen, Habeck erklärt sein Handeln

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz (r.) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sprachen nacheinander beim Wirtschaftstag des CDU-Wirtschaftsrates. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Analyse Berlin Beim Wirtschaftstag des CDU-Wirtschaftsrats stehen der Oppositionsführer Friedrich Merz und der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck kurz nacheinander auf der Bühne. Während man ein Heimspiel für den CDU-Mann erwarten würde, nimmt der Grünen-Politiker das Publikum für sich ein. Das offene Ansprechen von Widersprüchen kommt offensichtlich an.

Für den CDU-Vorsitzenden und Unionsfraktionschef Friedrich Merz hätte es ein Heimspiel werden können. Für den grünen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck dagegen eine knifflige Auswärtspartie. Doch beim Wirtschaftstag des Wirtschaftsrats der CDU am Dienstag erwies sich, was schon die Essener Fußballlegende Otto Rehhagel wusste: Die Wahrheit liegt auf dem Platz. Und so bekam der Grünen-Politiker bei der Veranstaltung des CDU-nahen Lobbyverbands mehr Beifall als der Oppositionsführer. Der Applaus nach Habecks Auftritt wollte kaum enden.

Dabei nahm sich Merz‘ in seiner Rede zum Auftakt des Wirtschaftstages viel vor. Er betonte die historische Dimension des russischen Angriffskrieges in der Ukraine. „Dieser Krieg wird Folgen haben für uns alle“, sagte Merz, und fächerte auf: Folgen für Europa, für die Außen- und Sicherheitspolitik, die deutsche und weltweite Wirtschaft, die Geldwertstabilität und die Haushaltspolitik. „Wir werden heute, in diesen Tagen und Wochen, Zeitzeugen des Endes einer alten, bewährten politischen Ordnung, die formuliert wurde aus den Erfahrungen zweier Weltkriege im letzten Jahrhundert.“ Der CDU-Chef äußerte die Annahme, dass freiheitliche, liberale Demokratien zunehmend in die Defensive geraten gegen „hochgerüstete autoritäre politische Systeme“.

Aus dieser Befürchtung leitete Merz drei Konsequenzen ab. Zum einen werde man Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Offenheit der Gesellschaft und territoriale Integrität „wieder verteidigen müssen“, sagte Merz. Das sei ein Grund dafür, dass die Unionsfraktion dem Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr zugestimmt habe. Zum zweiten müsse in die Sicherheit „im umfassenden Sinne“ mehr investiert werden. Merz sprach von territorialer Sicherheit, Datensicherheit, Sicherheit der Energieversorgung, der Infrastruktur und der Handelsbeziehungen sowie von sozialen Sicherungssystemen. Zum dritten formulierte Merz einen neuen Anspruch an Wirtschaft und Gesellschaft. „Das, was wir an Aufgaben vor uns haben, wird die Politik allein nicht leisten können.“ Er forderte eine neue Bereitschaft, Verantwortung mitzutragen.

Doch es wäre nicht Friedrich Merz, wenn er seine Rede nicht auch für einen Seitenhieb gegen die Bundesregierung und den Bundeskanzler nutzen würde. Die Regierungserklärung von Olaf Scholz (SPD) kurz nach Kriegsbeginn habe die Hoffnung geweckt, dass der Kanzler Deutschland „endlich in die Führungsrolle“ hineinführe, die viele zurecht erwarten würden. „Heute, drei Monate später, müssen wir feststellen, diese Bundesregierung, dieser Bundeskanzler ist dabei, diese historische Chance, aber auch diese historische Verantwortung zu verpassen.“ Merz warf dem Kanzler Zögerlichkeit und Ängstlichkeit vor der eigenen Verantwortung vor in einer Phase, in der Deutschland bereit sein müsse, „Führungsverantwortung in Europa und in der Welt“ zu übernehmen.

Während Merz sich in Rage redete, ging der anwesende Vertreter der Bundesregierung auf die Kritik nicht ein. Stattdessen nutzte Wirtschaftsminister Habeck seinen Auftritt, seine politischen Schritte in Reaktion auf diesen Krieg zu erklären und Widersprüche offenzulegen. Habeck leitete aus dem Krieg die Möglichkeit ab, durch „aktive Wirtschaftspolitik“ Dinge richtiger als in der Vergangenheit zu machen. Je größer die Krisen würden, umso mehr sei gestaltende Wirtschaftspolitik gefragt. Zugleich setzte Habeck „politisches Leadership“ gleich mit der „Bereitschaft, Fehler zu machen, auch in der Politik“. Bei den Wirtschaftsvertretern kam das an, Habecks Rede wurde von viel Zwischenapplaus begleitet.

Der Minister beschrieb die wirtschaftliche Lage als widersprüchlich und höchstkomplex. Die Auftragsbücher seien voll und die Nachfrage hoch, aber die Produktion stocke. Die privaten Sparsummen sei so hoch wie nie, gleichzeitig gebe es eine wachsende Kaufzurückhaltung. Die globale Gemeinschaft funktioniere, zugleich gerate die Globalisierung ins Stocken. Habeck sprach von der Gefahr, dass ein einbrechendes Wachstum dazu führe, dass Unternehmen ins Ausland abwandern.