Merz über Ausladung Steinmeiers : „Vorbehalte gegen SPD-Russlandpolitik sitzen tief“

Exklusiv Berlin Die Ablehnung des Ukraine-Besuches von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier schlägt in Berlin hohe Wellen. Der CDU-Vorsitzende und Unions-Fraktionschef Friedrich Merz sieht darin nicht nur einen „diplolmatischen Affront“. Der Vorgang zeige auch, dass die Vorbehalte gegen die SPD-Russlandpolitik tief sitzen würden.

Damit hatte auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nicht gerechnet. Eigentlich wollte er am Mittwoch die Präsidenten von Polen, Litauen, Lettland und Estland in die Ukraine begleiten. Doch das deutsche Staatsoberhaupt wurde von Präsident Selenskyj ausgeladen. „Ich war dazu bereit, aber offenbar - und ich muss zur Kenntnis nehmen - war das in Kiew nicht gewünscht“, so ein zerknirschter Steinmeier. In Berlin ist jetzt eine Debatte darüber entbrannt, wie der Vorgang zu bewerten ist.