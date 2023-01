CDU-Chef kritisiert Berlins Bürgermeisterin Merz gegen Giffey: „Sie kennt doch das Chaos in der Stadt“

Die Ereignisse der Silvesternacht in Berlin mit vielen Angriffen auf Einsatzkräfte wirken weiter nach. Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hat für diesen Mittwoch zu einem Gipfel gegen Jugendgewalt eingeladen, an dem gut zwei Dutzend Vertreter aus Politik, Polizei, Staatsanwaltschaft und Justiz sowie der Integrations- und Sozialarbeit teilnehmen sollen. Für den CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz ist das aber nur eine „Wahlkampfaktion“, so Merz zu unserer Redaktion. Am 12. Februar wird die Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin wiederholt.