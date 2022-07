CDU-Chef in Warschau : Merz nennt Ukraine-Hilfe Polens „beeindruckend“

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hält sich zurzeit zu einem zweitägigen Besuch in Warschau auf . Foto: dpa/Andreas Arnold

Exklusiv Warschau CDU-Chef Friedrich Merz ist nach Warschau gereist, um Polen für die Unterstützung der Ukraine zu danken. Vor allem aber will er das deutsch-polnische Verhältnis verbessern - eine Seitenhieb gegen Kanzler Olaf Scholz (SPD).

Kranzniederlegung, Gespräche mit Persönlichkeiten, die in Polen politisch Rang und Namen haben: CDU-Chef Friedrich Merz weilt derzeit in Warschau. Geplant ist dem Vernehmen nach auch ein Treffen mit dem polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki. Bis Donnerstag will der Unionsfraktionsvorsitzende sich um das deutsch-polnische Verhältnis bemühen, das zuletzt sehr angespannt gewesen ist.

Am Rande seines ersten Besuchstages lobte Merz die Unterstützung Polens für die Ukraine ausdrücklich. „Polen hat mit der Aufnahme so vieler Flüchtlinge aus der Ukraine europaweit ein Zeichen gesetzt. Beeindruckend ist auch die militärische Unterstützung der Ukraine in ihrem Verteidigungskampf“, so der Oppositionsführer im Bundestag zu unserer Redaktion. Anders als die der Bundesregierung, schwang da zwischen den Zeilen mit.

In seinen Gesprächen sei es ihm daher ein besonderes Anliegen, „der polnischen Seite für ihre Unterstützung der Ukraine zu danken“. Der CDU-Vorsitzende ergänzte: „Die Verbesserung des deutsch-polnischen Verhältnisses ist mir eine Herzensangelegenheit.“ Zuletzt hatte die zögerliche Haltung der Bundesregierung bei Waffenlieferungen für die Ukraine die deutsch-polnischen Beziehungen stark belastet. Warschau hatte Berlin sogar beim geplanten Ringtausch offen Wortbruch vorgeworfen.

Darüber hinaus sagte Merz unserer Redaktion, am 1. August 1944 habe der Warschauer Aufstand gegen die damalige deutsche Besatzung begonnen. „Ein Ereignis, dass wir niemals vergessen dürfen. Ich bin dankbar, am Vorabend des Jahrestages dieses so wichtigen Datums offene Türen und eine herzliche Atmosphäre der polnischen Gastgeber erleben zu dürfen“, so der CDU-Chef.

(has)