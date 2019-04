Merkels reist nach Afrika : Merkel setzt mit Reise in Sahelzone Zeichen für Afrika

Berlin Mit einer dreitägigen Reise in die von Krisen, Gewalt und Armut geprägte Sahelzone setzt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ein Zeichen für Entwicklungszusammenarbeit mit afrikanischen Staaten.

Am Mittwoch wird sie in Burkina Faso erwartet, am Donnerstag stoppt sie kurz für einen Truppenbesuch bei deutschen Soldaten in Mali. Die deutsche Beteiligung an der UN-Friedensmission Minusma in Mali gilt als derzeit gefährlichster Einsatz der Bundeswehr. Danach fliegt Merkel nach Niger weiter.