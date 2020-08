Merkels vorletzte Sommer-Pressekonferenz : „Ich sitz´ ja noch hier“

Berlin Angela Merkel macht deutlich, dass sie noch lange nicht aus dem Amt ist - und wen und was sie geschafft hat. Die Corona-Krise macht ihr aber selbst zu schaffen.

Ihre Sehnsuchtsorte und Pläne für die baldige Rente bleiben dieselben - eine Wanderung in den Rocky Mountains oder eine Fahrt mit der transsibirischen Eisenbahn. Nur buchen kann die Kanzlerin das noch nicht. Nicht jetzt, in Zeiten von Corona. Denn: „Es ist ernst, unverändert ernst. Und nehmen Sie es auch weiterhin ernst.“ Angela Merkel ist mit diesem Appell an die Disziplin der Nation gleich mitten im Thema: Corona, Pandemie, Risikogebiete, aktuell wieder steigende Infektionszahlen. Vor allem: Herbst und Winter stehen bevor. Da spielt sich das Leben wieder in geschlossenen Räumen ab. Damit steigt die Gefahr der Ansteckung. „Wir wissen nicht, wann die Pandemie endet“, sagt die Regierungschefin. Und nichts werde wie früher sein, so lange es keinen Impfstoff und kein Medikament gegen das Virus gebe. Sie selbst vermisse am meisten die „spontane Begegnung“, den normalen Umgang mit Menschen.

Spontan ist der Auftritt in der Bundespressekonferenz nicht. Einmal im Jahr stellt sich Merkel dort den Fragen und erklärt ihre Regierungspolitik. Nun läuft der Countdown. Die 66-Jährige tritt zur Bundestagswahl 2021 nicht mehr an. Es ist noch kein Abschied, aber es ist das vorletzte Mal, dass Merkel sich am Freitag den Hauptstadtjournalisten gestellt hat. Dieses Mal ist der Saal nicht überfüllt wie sonst. Keine dicht gedrängten 300 Reporter, sondern 1,5 Meter Abstand zwischen den per Losverfahren in den Saal gelassenen Berichterstattern. Die anderen sind digital zugeschaltet. Kein Knistern, kein rauschendes Klicken der Kameras der Fotografen, kein Raunen und Murmeln. Ruhe. Auch das ist neu im politischen Berlin in Corona-Zeiten.

Info Die Bundespressekonferenz Besonderheit In keinem anderen Land der Welt organisieren Journalisten so wie hier ihre Pressekonferenzen mit den maßgeblichen Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Kultur selbst. Gründung 1949. Kanzler Adenauer war Gast der ersten PK.

„Wir schaffen das!“, hat Merkel vor fünf Jahren an genau diesem Ort gesagt und den Bürgern Mut machen wollen, die Aufnahme von Flüchtlingen gut zu meisten und dem Land ein humanitäres Antlitz zu geben. Die Willkommenskultur war mit diesem an sich unverfänglichen Satz begründet. Aber Merkel löste damit zugleich eine Protest gegen sich aus. Ihr damaliger Aufruf, die Ärmel hochzukrempeln und zuversichtlich zu sein, war ihr vor allem von AfD-Politikern und deren Anhängern so ausgelegt worden, als würde sie allen Flüchtlingen den Weg nach Deutschland ebnen und die eigene Bevölkerung mit der Last alleine lassen wollen. Nach dem Motto: Ihr schafft das schon. Es folgte ein Streit mit dem damaligen bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer und dessen CSU, der in einem tiefen Zerwürfnis zwischen Merkel und Seehofer endete und die große Koalition im Sommer 2018 an den Rand des Scheiterns brachte.

Aber jetzt regiert Merkel wieder souverän, beinahe unangefochten, wenn man von Verschwörungstheoretikern und Aluhut-Trägern in dieser Corona-Zeit absieht. Was sie selbst in den vergangenen fünf Jahren geschafft, also erschöpft, habe und ob sie diesen Satz „Wir schaffen das!“, der wie kein zweiter mit den bislang 15 Jahren ihrer Regierungszeit in Verbindung gebracht wird, auch im Angesicht der Corona-Krise sagen würde? Merkel, die ewig Unaufgeregte, liefert dazu eine echte Merkel-Antwort: „Ich sitz´ ja noch hier, also geschafft hat mich eigentlich nichts, gefordert hat mich sicherlich Vieles.“ Im Übrigen habe „jede Krise und jede Herausforderung ihre eigene Sprache“. Es wäre ihr jedenfalls „nicht in den Sinn gekommen, diesen Satz jetzt zu wiederholen“. Aber dann macht sie es doch wieder. Es bleibe viel zu tun, etwa in der europäischen Asyl- und Migrationspolitik, „aber auch das kann man schaffen, wenn man will“. Im Übrigen würde sie die wesentlichen Entscheidungen von damals genauso wiedertreffen. Merkel schafft ihre Kritiker.

Ihre Arbeit sei durch Corona eine andere geworden, sagt sie. So gut wie keine Reisen mehr. Die fehlten ihr. Aber die Erfahrung mit den Videokonferenzen sei besser als gedacht. Nur, dass man nicht wisse, wer außer den sichtbaren Gesprächspartnern noch alles lausche, und große Konflikte seien doch am besten persönlich zu lösen. Einen Vorteil habe bei diesen Schalten ihre lange Regierungszeit aber, betont Merkel. Sie kenne die allermeisten Regierungschefs gut. Das erleichtere Verhandlungen am Bildschirm.

Die großen internationalen Krisen sind damit aber nicht zu lösen. Die Tragödien dieser Welt, wie Merkel sie in Syrien, im Jemen, in Libyen oder in der Sahelzone sieht. Und manche Präsidenten wie die von Russland und den USA, Wladimir Putin und Donald Trump, bleiben schwierige Gegenüber. Aber Merkel nimmt es gewohnt geschäftsmäßig. „Russland ist ein geostrategischer Akteur“, sagt sie zu Putin. „Ich arbeite mit jedem gewählten US-Präsidenten zusammen“, sagt sie zu Trump. Deren Namen nennt sie nicht. Was sie zur Einschätzung des früheren US-Botschafters Richard Grenell sagt, Trump habe sie „verzaubert“? „Ach so.“ Dabei muss sie schmunzeln. Offenbar kein starker Zaubertrank. Immerhin sprechen sie noch miteinander. Nicht so der belarussische Autokrat Lukaschenko. „Ich wollte mit ihm telefonieren, aber er hat es abgelehnt“, teilt Merkel mit. Ihr Krisenmanagement ist in Minsk nicht mehr gefragt. Vorbei die Zeiten als Merkel mit Putin dort 2015 über eine Lösung für den Konflikt in der Ostukraine verhandelt hat. Merkel dürfte das bedauern.

Zurück ins Inland und zu ihrer CDU. Merkel hat 2018 auch entschieden, nicht mehr für den CDU-Vorsitz zu kandidieren. Ob sie nun erleichtert ist, dass sie für den im Dezember geplanten Parteitag nicht mehr verantwortlich sei und auch keinen Bundestagswahlkampf mehr führen müsse, wird sie gefragt. Merkel macht es kurz: „Alles hat seine Zeit.“ Ihre Zeit als Regierungschefin läuft noch. 13, 14 vielleicht noch 15 Monate. Bis der nächste Kanzler feststeht. So lange wolle sie „erst einmal weiterarbeiten“. Was danach kommt? „Dann wird sich was finden. Ich bin überzeugt, dass mir was einfällt.“

