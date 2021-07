Merkels letzte Bundespressekonferenz : „Die Pandemie ist nur gemeinsam zu überwinden“

Berlin Ein letztes Mal besucht Angela Merkel wohl die Bundespressekonferenz und steht Journalisten für Fragen zur Verfügung. Dabei geht es um die Corona-Pandemie, Klimakrise, die Flutkatastrophe und Asylpolitik.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat eindringlich für die Impfung gegen Covid-19 geworben. Die Pandemie sei nur gemeinsam zu überwinden, betonte Merkel am Donnerstag bei ihrem voraussichtlich letzten Besuch der Bundespressekonferenz in Berlin. Jede einzelne Impfung sei ein Schritt zurück zur Normalität. Sie bat zugleich, als Geimpfte auch bekannte oder nahe stehende Personen zu überzeugen.

Zu Beginn der Pressekonferenz erinnerte Merkel an die bislang 170 Toten der Flutkatastrophe und die weiterhin Vermissten. Der Sachschaden sei immens, und zur Behebung brauche es einen langen Atem. Die Bundesregierung haben bereits 200 Millionen Euro an Soforthilfe zur Verfügung gestellt. In den kommenden Tagen und Wochen werde man mit den Ländern auch über einen Aufbaufonds sprechen.