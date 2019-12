Ab Anfang Januar : Merkel will grundsätzlich an Kassenbon-Pflicht festhalten

Merkel will grundsätzlich an Kassenbon-Pflicht festhalten

Berlin Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die ab Januar geltende Kassenbon-Pflicht im Grundsatz verteidigt, ist aber offen für mögliche Ausnahmen. Unklar ist noch, wie diese aussehen könnten.

"Wir können nicht sehenden Auges einfach akzeptieren, dass dem Staat Milliarden an Steuereinnahmen entgehen", sagte Merkel am Mittwoch in der Regierungsfragestunde des Bundestags. Sie äußerte allerdings Verständnis für die Einwände der Kritiker - etwa was die Belastung für kleine Unternehmen und den hohen Verbrauch an Thermopapier für Kassenbons angeht.