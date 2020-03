Libyen-Konflikt : Merkel spricht überraschend mit libyschem General

Berlin Endlich Hoffnung auf Waffenstillstand? Der Bürgerkrieg in Libyen erschwert auch die Bekämpfung von Fluchtursachen.

Die Nachricht lenkt den Blick auf einen dramatischen Konflikt in der Welt, der durch die Corona-Epidemie und neue Flüchtlingskrise fast schon wieder aus dem Bewusstsein der Öffentlichkeit verdrängt worden wäre: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Dienstag überraschend den abtrünnigen libyschen General Chalifa Haftar in Berlin empfangen. Am Vortag war er in Paris mit Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron zusammengekommen.