China-Reise der Kanzlerin : Warnung an Merkel vor Kotau in Peking

Warnung an Merkel vor Kotau in Peking

Berlin Grünen-Chefin Baerbock und der CDU-Politiker Wendt rufen die Kanzlerin zu Konsequenzen für die deutsch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen auf, wenn Peking den Konflikt mit Hongkong eskalieren lässt.

Grünen-Chefin Annalena Baerbock und der Bundestags-Petitionsausschussvorsitzende Marian Wendt (CDU) haben Kanzlerin Angela Merkel zu einem harten Kurs gegen China im Konflikt mit Hongkong während ihres Besuches am Freitag in Peking aufgefordert. Bei ihren Treffen mit Staatspräsident Xi Jinping und Ministerpräsident Li Keqiang müsse Angela Merkel (CDU) klar machen, dass Chinas Druck auf die Politik in der Sonderverwaltungszone Folgen für die wirtschaftliche Kooperationsbereitschaft Deutschlands habe, sagte Baerbock unserer Redaktion. Wendt erklärte: „Gegenüber der kommunistischen Diktatur in China müssen wir Europäer und die deutsche Bundesregierung mit klarer und konsequenter Haltung auftreten. Wir dürfen aus vermeintlichen wirtschaftlichen Interessen nicht vor klaren Forderungen zum Beispiel beim Thema Menschenrechte zurückschrecken.“ Peking müsse sich zu seinen völkerrechtlichen Verpflichtungen bekennen, wonach für Hongkong gelte: Ein Land – zwei Systeme. „Wenn wir dies nicht einfordern, machen wir nur noch Kotau vor Peking“, mahnte Wendt.