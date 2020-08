Sommerpressekonferenz : Merkel stellt sich Fragen der Hauptstadtjournalisten

In diesem Jahr ist es Merkels zweiter Besuch in der Institution nach einer Pressekonferenz zur Corona-Pandemie im Frühjahr. Das Virus und seine Auswirkungen dürfte auch jetzt wieder zentrales Thema sein. Daneben wird die Kanzlerin wohl ihren Kurs in den aktuellen Krisen in Europa und der Welt erläutern müssen.