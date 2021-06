Bundeskanzlerin Merkel : Jahrestag des Überfalls auf Sowjetunion „Anlass für Scham“

Vor 80 Jahren überfiel Nazi-Deutschland die damalige Sowjetunion. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den Jahrestag als „Anlass für Scham“ bezeichnet.

„In Demut verneigen wir uns vor den wenigen heute noch lebenden Überlebenden dieses Angriffskriegs“, sagte die CDU-Politikerin in ihrem am Samstag veröffentlichten Video-Podcast. „Und wir sind zutiefst dankbar, dass so viele dieser Menschen uns die Hand zur Versöhnung gereicht haben. Dass sie dazu bereit waren, grenzt an ein Wunder, nach allem, was Deutsche ihnen angetan haben.“ Am Dienstag (22. Juni) jährt sich zum 80. Mal der Überfall Nazi-Deutschlands auf die damalige Sowjetunion.