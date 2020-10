Gesetzentwurf : Merkel gegen Heils Pläne für Rechtsanspruch auf Homeoffice

Berlin Bundeskanzlerin Angela Merkel hat dem Gesetzentwurf von Arbeitsminister Hubertus Heil mit einem Rechtsanspruch auf mobiles Arbeiten eine klare Absage erteilt. Es gebe bei dem Vorschlag noch eine Menge Gesprächsbedarf.

So wie der Entwurf jetzt vorliege, werde er „in dieser Legislaturperiode nicht mehr den Bundestag verlassen“, sagte Merkel (CDU) während einer Vollversammlung des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks am Donnerstag in Berlin. „Bei dem Vorschlag gibt es noch jede Menge Gesprächsbedarf“, führte Merkel aus.