Düsseldorf/Berlin : Ringen um lokale Ausreisesperren zur Corona-Bekämpfung

Merkel am Dienstag in Bayern Foto: dpa/Peter Kneffel

Düsseldorf/Berlin Bei einem örtlich begrenzten Infektionsausbruch könne ein dortiges Ausreiseverbot besser sein als ein bundesweites Aufnahmeverbot in Hotels für Reisende aus diesem Gebiet, sagt Bundeskanzlerin Merkel. Die Testkapazitäten müssten dann aber deutlich hochgefahren werden. Bund und Länder sind sich noch uneins.

Unter dem Eindruck folgenreicher Shutdown-Maßnahmen als Reaktion auf punktuelle Covid-19-Ausbrüche in Nordrhein-Westfalen ringen Bund und Länder über eine neue, zielgenauere Vorgehensweise. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) warb am Dienstag bei einer Pressekonferenz mit Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) für lokale Ausreisesperren zur gezielten Bekämpfung von Corona-Ausbrüchen. Bei einem örtlich begrenzten Infektionsausbruch könne ein Ausreiseverbot günstiger sein als umgekehrt ein bundesweites Aufnahmeverbot in Hotels für Reisende aus diesem Gebiet, sagte Merkel. „Ich finde, das ist jedenfalls ein Vorschlag, den man diskutieren sollte und für den ich werben würde."