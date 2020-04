Corona-Kabinett : Merkels Corona-Kurs: Bremsen, ohne anzuhalten

Berlin Die Kontaktbeschränkungen werden vermutlich über den 3. Mai andauern. Aber die Länder können unterschiedliche Entscheidungen treffen. Der nächste Stresstest für die Ministerpräsidenten ist die Schalte mit der Kanzlerin am Donnerstag.

In Deutschland wird die Strenge der Kanzlerin bei den Kontaktbeschränkungen in Corona-Zeiten auch von eigenen Parteikollegen zunehmend hinterfragt - in den USA sehnen sie sich in der Krise nach der naturwissenschaftlichen Nüchternheit einer Angela Merkel. „New York Times“, „Washington Post“ und Fernsehsender haben zuletzt das Krisenmanagement der Physikerin derart gelobt, dass schon von „Merkelmania“ in Amerika die Rede ist. Nun stimmt auch Microsoft-Gründer und Multimilliardär Bill Gates ein und zollt der deutschen Regierungschefin Merkel Anerkennung dafür, dass sie „eine Führungsfigur und eine klare Stimme“ zu sein versuche.