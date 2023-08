Negativgeschichten aus der Bergwelt Der Ent-Zauberberg

Noch extremer das Unglück eines einheimischen Trägers am zweithöchsten Berg der Erde, dem K2. Der Mann war unzureichend ausgerüstet, sollte Sicherungen für die zahlenden Gäste in den Felsen schlagen, stürzte und hing verletzt im Seil. Wer ihm wann und wie lange geholfen hat, darüber gehen die Berichte auseinander. Doch am Ende versuchte niemand, den Verletzten zurück in die Basisstation zu bringen, und er starb. Bei mäßigem Wetter herrschte Hochbetrieb an der berüchtigten Stelle. Man sieht auf einem Video vom Unglücksort Bergsteiger in neonfarbener Superausrüstung an dem Verletzten vorbeigehen. Nur durch einen Zufall gibt es diese Bilder, und sie kamen an die Öffentlichkeit. Sie dokumentieren nicht nur ein Unglück, dessen bedenkliche Umstände derzeit noch aufgeklärt werden. Sie zeigen auch, wie aus einsamen Gipfeleroberungen vielleicht noch kein Massentourismus, aber ein Geschäft für viele geworden ist. Vor der Pandemie gab es 64 Gipfelbesteigungen am K2, damals war das Rekord. Im Jahr 2022 soll es nach pakistanischer Zählung 141, laut anderer Quellen 189 Besteigungen gegeben haben. Selbst Touren, die durch berüchtigte „Todeszonen“ führen, werden inzwischen als Komplettpaket für mehrere 10.000 Euro angeboten, inklusive Helikopterflug in die Basislager.