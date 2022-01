Proteste von Tierschützern in Krefeld : Dürfen Zoos Menschenaffen halten?

Die beiden Schimpansen Bally und Limbo, die den Brand im Krefelder Zoo überlebt haben und seither in einem Provisorium leben. Gegen die Haltung der beiden Affen protestieren Tierschützer. Foto: Zoo Krefeld

Meinung Krefeld/Düsseldorf Der Krefelder Zoo hält zwei Schimpansen auf relativ engem Raum. Das hat Fragen nach der grundsätzlichen Haltung von Menschenaffen in Zoos aufgeworfen. Doch nicht alle Argumente der Tierschützer sind stichhaltig.

Der Verhältnis zwischen Mensch und Tier ist schwierig. Viele Angehörige der Spezies Homo Sapiens halten sich für die Krone der Schöpfung. Und in der Tat prägt der Mensch das gegenwärtige Erdzeitalter wie keine Art vor ihm. Aber verleiht ihm das die Berechtigung, seine nächsten Verwandten, die Menschenaffen, in Zoos zu halten? Also in einer Art Gefangenschaft, um sie Besuchern zur Schau zu stellen?

Sicher wäre es besser, die natürlichen Lebensräume dieser Tiere in Afrika oder Asien zu schützen. Die sind so eng geworden, dass viele unserer nächsten Verwandten vom Aussterben bedroht sind. Es ist deshalb eine Aufgabe aller Menschen, die Artenvielfalt auf dieser Welt zu erhalten und dabei besonders an die Menschenaffen und ihre Räume zu denken.

Im Krefelder Zoo steht nun aber zwei Jahr nach dem verheerenden Brand die Entscheidung an, ob zwei Schimpansen für eine Übergangsfrist auf engerem Raum gehalten werden dürfen, bis ein neues Gehege entsteht. Außerdem sollen Gorillas und andere Affen einen Park erhalten, der ihnen einen einigermaßen artgerechten Auslauf sichert. Zugleich ist es zweifellos eine Gefangenschaft, die ihnen der Mensch aufzwingt.

Doch hier beginnen die Unterschiede zwischen Mensch und Tier, auch wenn die manche Biologen und Tierschützer als noch so gering betrachten. Ein Tier, auch der uns verwandte Menschenaffe, hat das Recht auf Schutz seiner Spezies. Es darf nicht gequält werden, und sein Lebensraum muss angemessen sein. Aber ein Tier hat nicht die gleichen Rechte wie Menschen auf Entfaltung der Persönlichkeit und Freiheit. Deshalb kann man auch nicht die Haltung von Menschenaffen im Zoo mit der verwerflichen Sklaverei gleichsetzen.

Wenn die berechtigten Schutzinteressen von Tieren einschließlich Menschenaffen berücksichtigt sind, spricht nichts gegen eine artgerechte Haltung in Zoos. Das gilt um so mehr, weil es noch nirgends gelungen ist, Affen auszuwildern. Sie brauchen also ein Zuhause – wie andere Haustiere auch. Tatsächlich können die Zoos sogar einen Beitrag leisten, das Verhältnis zwischen Mensch und Tier zu verbessern. Wenn Besucher die Affen dort sehen, empfinden sie anders und entwickeln eine Sensibilität dafür, ihre Artgenossen in der freien Wildbahn besser zu schützen.