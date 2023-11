Gastro-Mehrwertsteuer Gastronomen verprellt, Glaubwürdigkeit gewonnen

Mit der Entscheidung, den Mehrwertsteuersatz auf Speisen im Restaurant zum Jahreswechsel wieder auf 19 Prozent zu erhöhen, macht sich die Ampelkoalition keine Freunde in Deutschlands Gastronomie. Das ist aber auch nicht ihre Aufgabe. Für sie geht es um politische Glaubwürdigkeit bei der Frage, ob eine als vorübergehend angekündigte Pandemie-Hilfe bleiben soll, wenn die Pandemie vorbei ist – ob sie den einen weitere Hilfen gewährt und anderen nicht, wo sie auf Milliarden-Steuereinnahmen verzichtet, die dann anderswo fehlen. Und da bleibt ihr keine Wahl. Viel zu lange hat sie sich in Diskussionen verstrickt, anstatt den Gastwirten Planungssicherheit zu geben. Das hat sie jetzt getan, und das ist gut so.