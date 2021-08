Laut einer Umfrage : Mehrheit der Deutschen bewertet Kanzlerschaft von Merkel positiv

Köln Eine Umfrage verrät, dass die große Mehrheit der Deutschen positiv auf die 16-jährige Kanzlerschaft von Angela Merkel blickt. 20 Prozent der Befragten gaben an, sie sei alles in allem keine gute Kanzlerin gewesen.

Eine große Mehrheit der Deutschen blickt einer Umfrage zufolge positiv auf die 16-jährige Kanzlerschaft von Angela Merkel (CDU). Drei Viertel der Befragten (75 Prozent) zogen laut ARD-Deutschlandtrend eine positive Bilanz der Amtszeit der ersten deutschen Bundeskanzlerin, wie der WDR am Donnerstag in Köln mitteilte. Jeder Fünfte (20 Prozent) gab an, Merkel sei alles in allem keine gute Kanzlerin gewesen.