Mehrere Corona-Fälle : CSU-Landesgruppe muss traditionelle Klausur verschieben

Berlin Wegen mehrerer Corona-Erkrankungen - unter anderem ihres Vorsitzenden Alexander Dobrindt - hat die CSU-Landesgruppe im Bundestag ihre traditionelle Klausurtagung abgesagt. Noch ist unklar, wann sie stattfinden soll.

Die zweitägige Klausur, die an diesem Donnerstag und Freitag in Berlin statt im traditionell Kloster Seeon hätte stattfinden sollen, wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben, wie der „Münchner Merkur“ und die Deutsche Presse-Agentur erfuhren.

Einer den Corona-Infizierten ist den Angaben zufolge Landesgruppenchef Alexander Dobrindt . Er ist demnach zweifach geimpft und hat auch bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten. Vier Mitarbeiter der CSU im Bundestag seien ebenfalls an Corona erkrankt. Laut dem Zeitungsbericht hat auch einer der zu der Klausurtagung erwarteten Gäste Corona, nämlich Pablo Casado, Chef der konservativen spanischen Partei PP.

Themen für die Klausur standen bereits fest. So fordert die CSU-Landesgruppe "kostenloses Basiskonto für Senioren". Die aktuelle Inflation und gleichzeitig steigende Kontogebühren träfen insbesondere Rentner, hieß es in einem Beschlussentwurf für die Klausur, aus dem die "Bild am Sonntag" zitierte. Deshalb solle es künftig für sie spezielle Konten geben, bei denen Abbuchung beziehungsweise Überweisung von Rente, Miete und Versicherungen kostenlos sind. "Wir wollen Rentner gezielt entlasten", sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt der "BamS". Es müsse das Prinzip gelten: "Kleine Renten dürfen nicht durch große Gebühren belastet werden."