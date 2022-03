Datenauswertung des Centrums für Hochschulentwicklung : Mehr Studierende ohne Abitur

Gütersloh Die Bedeutung der Universitäten für Studierende ohne Abitur nehme im Vergleich der Hochschultypen stetig ab, hieß es. Im Bundesvergleich belegt Thüringen den Spitzenplatz – das hat auch einen Grund.

Die Zahl von Studierenden ohne Abitur nimmt nach einer Datenauswertung des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) zu. In den vergangenen 20 Jahren habe sich die Zahl der Studienanfänger ohne Abitur mehr als vervierfacht, teilte das CHE am Montag in Gütersloh mit. Schrieben sich im Jahr 2002 noch 3.240 beruflich qualifizierte Erstsemester ein, seien es aktuell 15.161. Sie stellten bundesweit 3,1 Prozent aller Studienanfänger. Insgesamt studierten in Deutschland rund 66.000 Personen ohne Abitur. Dies entspreche einem Anteil von 2,2 Prozent an der gesamten Studierendenschaft.