Deutlicher Anstieg : Mehr Straftaten gegen Politiker und andere Amtsträger

Berlin Amts- und Mandatsträger sind im Jahr 2019 häufiger zum Opfer von Straftaten geworden als im Jahr zuvor. In Thürigen hat sich die Zahl der Taten sogar mehr als verdoppelt.

Die Zahl der polizeilich erfassten Straftaten gegen lokale Amts- und Mandatsträger in Deutschland ist laut einem Bericht der „Welt am Sonntag“ (Bezahl-Inhalt) 2019 in mehreren Bundesländern gestiegen. So hätten sich die Übergriffe nach vorläufigen Zahlen in Niedersachsen auf 167 Straftaten (2018: 108), in Baden-Württemberg auf 104 (81) und in Rheinland-Pfalz auf 44 Straftaten (25) erhöht, meldete die Zeitung unter Berufung auf eine Umfrage bei Innenministerien größerer Flächenländer. Um welche Art von Übergriff es sich handelte, wurde nicht näher aufgeschlüsselt.