Corona-Ausbruch in Ostwestfalen : Mehr Infizierte ohneTönnies-Bezug

Düsseldorf Im Kreis Gütersloh breitet sich das Virus außerhalb des Fleischbetriebs weiter aus. Die NRW-Opposition fordert flächendeckende Tests wie in Bayern. Die Landesregierung muss spätestens am Dienstag entscheiden, ob der Shutdown verlängert wird.

Nach steigenden Infektionszahlen ohne Tönnies-Bezug im Kreis Gütersloh wird in NRW der Ruf nach flächendeckenden Corona-Tests lauter. „Die jüngste Entwicklung im Kreis Gütersloh zeigt, dass es neben allen Sicherheitsvorkehrungen nur ein Credo geben kann: testen, testen, testen. Das ist der beste Weg zur Eindämmung des Virus“, sagte SPD-Oppositionsführer Thomas Kutschaty unserer Redaktion. Die Bayern hätten dies bereits verstanden. „Wir brauchen endlich eine nationale Teststrategie. Das wäre wirklich verantwortungsvoll im Gegensatz zum coronapolitischen Blindflug der Landesregierung“, sagte Kutschaty.

Grünen-Fraktionschefin Monika Düker verwies gegenüber unserer Redaktion darauf, dass ihre Partei schon vor mehreren Wochen eine vorausschauende Test-Strategie gefordert habe, damit frühzeitig Infektionsketten durchbrochen werden könnten. „Auch Kontaktpersonen von Verdachtsfällen ohne Symptome sollten getestet werden sowie besonders sensible Bereiche wie Altenheime.

Info Neu-Infektionen in Ostwestfalen Kreis Gütersloh Laut Robert Koch-Institut (Sonntag) sanken die Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen auf 133 - nach 164 tags zuvor. Kreis Warendorf Dort sank die Kennziffer deutlich unter die Marke 50 und liegt nun noch bei 21 Fällen.

Am Samstagabend hatte der Kreis Gütersloh bekanntgegeben, dass die Zahl der nachweislich Infizierten, die keinen direkten Bezug zur Tönnies-Belegschaft haben, binnen eines Tages „merklich“ um 28 auf 75 gestiegen sei. Das liege vor allem an der starken Ausweitung der Tests. Viele der Infizierten zeigten keine Symptome. Im Nachbarkreis Warendorf waren nach Angaben der Behörden nur zwei der 4491 Corona-Tests positiv. Insgesamt haben sich mehr als 1500 Menschen in den Kreisen Gütersloh und Warendorf infiziert.

Als erstes Bundesland will Bayern künftig Tests für jeden zahlen, auch wenn er oder sie keine Symptome hat. Die Kosten übernimmt dort der Freistaat, sofern kein Anspruch auf Kostenerstattung durch eine andere Stelle wie eine Krankenkasse besteht.

Die NRW-Landesregierung wollte sich dazu am Wochenende auf Anfrage nicht äußern. Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) verfügte aber, dass die Fleischindustrie in NRW künftig auf ihre Kosten Beschäftigte mindestens zwei Mal pro Woche auf das Coronavirus testen lassen muss. Die neue Vorgabe gilt vom 1. Juli an für Schlachthöfe, Zerlege- und fleischverarbeitende Betriebe mit mehr als 100 Beschäftigten. Das Landeskabinett muss spätestens am Dienstag entscheiden, ob der Shutdown in den Kreisen Gütersloh und Warendorf über den 30. Juni hinaus verlängert wird.

Laumann beklagte, alle Initiativen zum Verbot von Werkverträgen seien am Widerstand der Fleischindustrie und ihrer Lobby gescheitert, selbst von seiner eigenen Partei sei er immer wieder ausgebremst worden. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will das geplante Gesetz zum Verbot von Werkverträgen und Leiharbeit im Kernbereich der Fleischbranche bereits im Juli vorlegen, es könne noch in diesem Jahr in Kraft treten.

EU-Sozialkommissar Nicolas Schmit kündigte ein Einschreiten der EU-Kommission an, um die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie zu verbessern. „Andere EU-Mitgliedsländer haben schon vor Jahren Beschwerden über die deutsche Fleischindustrie wegen unlauteren Wettbewerbs eingereicht. Aber sozial schlecht gesicherte und diskriminierte Saisonarbeiter gibt es nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen EU-Staaten“, sagte er der Funke-Mediengruppe. (mit dpa)

