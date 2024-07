Zusätzlich rund 15 Millionen Euro Mehr Geld für die Deutsche Welle geplant

Von der Deutschen Welle heißt es, im Regierungsentwurf seien zusätzlich rund 15 Millionen Euro im Vergleich zum laufenden Jahr für den Sender vorgesehen und damit rund 25 Millionen Euro mehr verglichen mit der mittelfristigen Finanzplanung. Die DW ist öffentlich-rechtlich organisiert. 2024 erhält sie aus dem Etat von Medienstaatsministerin Roth einen Zuschuss in Höhe von rund 410 Millionen Euro. Zuletzt hatte es einen Sparkurs mit Stellenabbau in dem Haus mit seinen deutschen Hauptsitzen in Berlin und Bonn gegeben.