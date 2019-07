Mehr Geld für die Bundeswehr : Ex-Generalinspekteur hält Kramp-Karrenbauers Forderung für wichtiges Signal an die Nato

Berlin Die neue Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer fordert mehr Geld für die Bundeswehr. Der Ex-Generalinspekteur der Truppe unterstützt die Forderung, Gegenwind kommt dagegen von SPD und Grünen.

Ex-Bundeswehr-Generalinspekteur Harald Kujat wertet die Forderung von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) nach mehr Geld für die Verteidigung als vertrauensbildende Maßnahme für die Nato und die eigene Truppe. Kujat sagte unserer Redaktion: „Das Bekenntnis der neuen Verteidigungsministerin zum Zwei-Prozent-Ziel der Nato ist ein wichtiges Signal nach außen – an unsere Verbündeten in der Nato.“ Die Bundeswehr sei nicht gut ausgerüstet, die Truppe brauche das Geld. „Der deutsche Beitrag innerhalb der Nato ist beschämend klein. Und was wir dann auf die Beine stellen, ist grotesk. Wenn wir 15.000 Teile in der Bundeswehr zusammenkratzen müssen, damit ein deutsches Kontingent die Nato-Speerspitze für ein Jahr führt, ist das einfach peinlich.“