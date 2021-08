Besonders im medizinischen Bereich : 2020 mehr ausländische Abschlüsse anerkannt

Besonders in Pflege- und Gesundheitsberufen werden viele ausländische Abschlüsse anerkannt. Foto: dpa/Ole Spata

Wiesbaden Rund 5 Prozent mehr ausländische Abschlüsse wurden im vergangenen Jahr in Deutschland anerkannt, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Besonders in den Gesundheits- und Pflegeberufen herrscht nach wie vor ein großer Bedarf.

Im Jahr 2020 wurden bundesweit 44.800 im Ausland erworbene berufliche Abschlüsse als vollständig oder eingeschränkt gleichwertig zu einer in Deutschland erworbenen Qualifikation anerkannt. Wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilt, waren das 5 Prozent mehr Anerkennungen als im Vorjahr (42.500). Abgenommen hat demnach die Zahl an Neuanträgen. 2020 wurden 42.000 neue Anträge auf Anerkennung eines ausländischen Berufsabschlusses gestellt, das waren 3 Prozent weniger als im Jahr 2019 (43.100).