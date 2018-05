Mehr als eine Million Kinder in Hartz IV bekommen Schulstarter-Paket

Berlin Immer mehr Kinder erhalten staatliche Zuschüsse für den Schulbesuch. So hat die Zahl der Kinder aus Hartz-IV-Familien, die ein sogenanntes Schulstarter-Paket erhalten, die Millionenmarke übersprungen.

Auch Kinder und Jugendliche aus Familien, deren Einkommen so niedrig ist, dass sie Anspruch auf einen Kinderzuschlag oder Wohngeld haben, können die Zuschüsse für ihre Bildung erhalten. Sie gehen aber häufig leer aus. Denn die Beantragung der Hilfen ist von Kommune zu Kommune unterschiedlich geregelt. So müssen Eltern häufig von sich aus aktiv werden, viele wissen nicht einmal, was ihren Kindern zusteht. Die Bundesregierung räumte in ihrer Antwort ein, dass die Inanspruchnahme von Familien mit Wohngeld oder Kinderzuschuss statistisch nicht erfasst wird.