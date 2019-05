„Die Zerstörung der CDU“ : Mehr als 70 Youtuber unterstützen Rezo - und rufen zum Boykott auf

Düsseldorf Der 26-jährige Rezo hat mit seinem Youtube-Video gegen Union und SPD für ordentlich Aufregung gesorgt. Jetzt bekommt er Unterstützung von vielen anderen Influencern. Gemeinsam rufen sie zum Boykott auf.

Katja Krasavice, Dagi Bee, Simon Unge und Luca Concrafter sind nur einige der Namen, die in einer Bauchbinde durch das Bild laufen. „Dies ist ein offener Brief, ein Statement“, startet Rezo das Video. Es folgen unterstützende Kommentare seiner Kollegen. Schwerpunktmäßig geht es um den Klimawandel. „Wer diesen Konsens leugnet, so wie die AfD, oder nicht danach handelt, wie die aktuelle Regierung, hat nichts in der Führung eines aufgeklärten Landes zu suchen“, sagt beispielsweise Krasavice.