Gesundheitsminister Spahn : Mehr als 100 Anträge auf Todes-Arzneien für Sterbehilfe abgelehnt

Berlin/Bonn Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hat einem Medienbericht zufolge mehr als 100 Anträge auf tödliche Medikamente zur Sterbehilfe abgelehnt - auf Weisung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.

Wie das Bundesinstitut mit Sitz in Bonn dem Berliner „Tagesspiegel“ auf Anfrage mitteilte, sei in insgesamt 102 Fällen der Zugang schwerstkranker Patienten zu tödlichen Medikamenten versagt worden. In 31 weiteren Fällen sei noch keine Entscheidung getroffen worden.