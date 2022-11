Mehr Sorgen und Ängste Aktuelle Krisen verstärken psychische Erkrankungen

Durch die Corona-Krise und die Flutkatastrophe an der Ahr stiegen die Ängste und Sorgen der Menschen in Deutschland. Wer bereits an einer psychischen Störung erkrankt ist, erlebt zudem eine Verschlimmerung, beschreibt Frank Jacobi, Professor an der Psychologischen Hochschule Berlin. Das lasse sich auch auf aktuelle Krisen übertragen. Aktuell verzeichnet auch die Telefonseelsorge der evangelischen und katholischen Kirche eine erhöhte Nachfrage. So gäbe es ein Drittel mehr Anrufe. „Inflation und Energiekrise verunsichern viele Menschen und lassen sie nicht selten verzweifeln“, sagt Daniel Hörsch, sozialwissenschaftlicher Referent bei der Diakonie Deutschland.