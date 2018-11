Medizinprodukte in der Kritik: Spahn verspricht mehr Sicherheit bei Implantaten

Berlin Den steigenden Zahlen geschädigter Patienten durch Medizinprodukte will der Gesundheitsminister mit mehr Transparenz begegnen.

Künstliche Knie- und Hüftgelenke, Insulinpumpen, Herzschrittmacher, Linsen für die Augen. Medizinprodukte können für die Patienten ein Segen sein, das Leben verlängern oder durch Krankheit verloren gegangene Lebensqualität zurückbringen. In einer wachsenden Zahl an Fällen erweisen sich die Produkte allerdings als fehlerhaft und für ihre Träger in Teilen als lebensgefährlich.

Beschäftigte: In Europa 309.300, davon allein in Deutschland 210.000. Zum Vergleich: In den USA zählt die Branche 497.900 Beschäftigte.

Offenbar waren die Kontrollen und auch die Zulassungsvoraussetzungen für neue Medizinprodukte in der Vergangenheit zu lax. So wurden vielfach auch Produkte zugelassen, zu denen es keine eigenen Studien auf Nutzen und Gefahren gab.

Gesundheitsminister Spahn verwies darauf, dass in den vergangenen Jahren bereits „eine Menge“ auf europäischer Ebene getan worden sei. „Es gelten ab 2020 neue Verordnungen für den Marktzugang und die Überwachung von Medizinprodukten. Ab dann gelten höhere Anforderung an die Zertifizierungsstellen - also die Stellen, die Medizinprodukte überprüfen.“ Und es würden deutlich höhere Anforderungen an die klinische Bewertung von Hochrisikoprodukten gestellt. Diese würden künftig durch ein internationales Experten-Panel gegengecheckt. Auf nationaler Ebene seien die Zertifizierungsstellen seit 2014 verpflichtet, die Hersteller von Hochrisikoprodukten unangekündigt zu überprüfen, sagte Spahn weiter.