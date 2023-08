Schätzung des Medizinischen Dienstes Tausende Behandlungsfehler von Ärzten bleiben im Dunkeln

Ein besonderes Anliegen ist den Gutachtern die Vermeidung von Never Events. Dabei handelt es sich um gut vermeidbare Ereignisse, die schwerwiegende Folgen haben können. Beispiele für Never Events sind Patienten- und Seitenverwechslungen oder vergessene Fremdkörper nach Operationen. 2022 war es zu 165 Fällen dieser Art gekommen. Der Medizinische Dienst fordert, Never Events verpflichtend zu erfassen, um so die Patientensicherheit zu erhöhen. „Die Meldung der Schadensereignisse dient ausschließlich der Prävention. Sie sollte für die Einrichtungen sanktionsfrei und pseudonymisiert erfolgen“, sagte Gronemeyer. Dies sei internationaler Standard. „Es ist aus Patientensicht nicht hinnehmbar, dass Deutschland das nicht umsetzt“, erklärte er.