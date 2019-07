„Wenige Einzelfälle“ : Mutmaßlicher Rechtsextremist fand Job beim Bundesamt für Migration

Berlin Laut mehreren Medienberichten hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge einen Mitarbeiter beschäftigt, der in der vom Verfassungsschutz beobachteten Hammerskins-Bewegung und in der Rechtsrockszene aktiv war.

Ein als Rechtsextremist eingestufter Mann ist für längere Zeit beim Bundesamt für Migration und Entwicklung (Bamf) beschäftigt gewesen. Nach Informationen der Tageszeitung „ Die Welt “ entschied er zwar nicht über Asylverfahren, war aber an der Abwicklung sogenannter Dublinverfahren beteiligt; dabei geht es um die Rücküberstellung von Asylsuchenden an andere europäische Länder. auch der „ Spiegel “ berichtete über den Vorfall.

Ein Bamf-Sprecher bestätigte den Fall am Donnerstag, wollte sich aber mit Rücksicht auf das Persönlichkeitsrecht des Mannes nicht zu den in der „Welt“ genannten Details äußern. Nach Bamf-Angaben gab es in der Vergangenheit noch andere Fälle, in denen die Behörde später bei Mitarbeitern rechtsextreme Gesinnungen festgestellt hatte. „Das waren aber nur sehr wenige Einzelfälle - vor allem wenn man sie in Verhältnis zu der großen Zahl von Mitarbeitern setzt, die in den vergangenen Jahren eingestellt worden seien“, sagte der Sprecher.