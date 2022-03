Wegen hoher Spritpreise : Koalition berät über Mobilitätsgeld für kleine und mittlere Einkommen

Ein Fahrzeug steht am 15.3.2022 einer Tankstelle hinter einer Anzeigetafel für die Kraftstoffpreise. Foto: dpa/Oliver Berg

Berlin Angesichts der hohen Spritpreise berät die Ampel-Koalition einem Bericht zufolge über ein Mobilitätsgeld für kleine und mittlere Einkommen. Vorgesehen ist eine nach Einkommen gestaffelte Entlastung.

Das berichtet die "Bild am Sonntag" unter Berufung auf Verhandlungskreise. Es handele sich um einen Vorstoß von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD), nachdem der Vorschlag eines Tankrabatts von Finanzminister Christian Lindner (FDP) auf Ablehnung bei den Koalitionspartnern gestoßen sei.

Aktuell ringt die Ampel laut "Bild am Sonntag" über die mögliche Höhe und Gehaltsstufen. Eine Möglichkeit ist demnach: Wer bis 2000 Euro verdiene, bekomme 50 Euro. Bei 2001 bis 3000 Euro Gehalt könnte es 35 Euro geben, bei 3001 bis 4000 Euro Verdienst 20 Euro. Dies würde den Staat laut "BamS" eine Milliarde Euro pro Monat kosten. Die Mobilitätsprämie könnte mindestens drei Monate lang ausgezahlt werden, Topverdiener würden demnach leer ausgehen. Offen ist dem Bericht zufolge, ob die FDP das Modell grundsätzlich mitträgt.

Der SPD-Parteivorsitzende Lars Klingbeil rechnet nach eigenen Worten "spätestens in der kommenden Woche" mit einer Einigung in der Ampel. "Wichtig ist, dass wir das Geld nicht mit der Gießkanne ausschütten, sondern diejenigen mit kleinen und mittleren Einkommen gezielt entlasten, denn die sind jetzt am stärksten betroffen", sagte Klingbeil der "BamS".