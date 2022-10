Laut Medienbericht : Faeser will offenbar Asylverfahren in Deutschland beschleunigen

Faeser will offenbar Asylverfahren in Deutschland beschleunigen

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will das Asylverfahren beschleunigen. Foto: dpa/Daniel Karmann

Berlin Nach Angaben eines Medienberichts soll das Asylverfahren in Deutschland beschleunigt werden. Unter anderem soll die routinemäßige Überprüfung des Schutzstatus nach drei Jahren gestrichen werden.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will laut einem Bericht des „Spiegel“ Asylverfahren in Deutschland beschleunigen. Dazu sollten die Rechtsprechung vereinheitlicht und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) entlastet werden, hieß es am Freitag unter Berufung auf einen Gesetzentwurf des Innenressorts.