Erste Schritte am Montag Sahra Wagenknecht will eigene Partei gründen

Zuerst hatten am Mittwochabend der „Spiegel“ und das ZDF berichtet. Am Montag will Wagenknecht zunächst die Gründung des Vereins „BSW - Für Vernunft und Gerechtigkeit“ öffentlich vorstellen. Dieser gilt als eine Art Vorstufe zur Parteigründung. Er ist bereits registriert. Das Kürzel stehe für „Bündnis Sahra Wagenknecht“, schrieb der „Spiegel“.