Aktuelle Medienberichte : Länder schickten Millionen Masken wegen Mängeln zurück

Berlin Das Bundesgesundheitsministerium hatte die Masken zur Verfügung gestellt. Die Länder berichtet unter anderem, dass diese teilweise die FFP2-Norm nicht erfüllten. Das Ministerium sagt, die Masken seien ausreichend geprüft worden.

Niedersachsen will dem Bericht zufolge jetzt ebenfalls vier Millionen Masken an den Bund zurückgeben. Im Rahmen einer Überprüfung hätten Zweifel an deren Verkehrsfähigkeit nicht abschließend ausgeräumt werden können, habe das dortige Gesundheitsministerium erklärt. In Rheinland-Pfalz lagerten laut dem zuständigen Landesamt „mehr als eine Million nicht verkehrsfähige FFP2 und FFP2-analoge Masken des Bundes“, wie der NDR berichtete. Das Magazin „Der Spiegel“ berichtete am Freitag nach einer Umfrage in den Ländern ebenfalls von Millionen zurückgeschickter Masken. So habe nach Tests Baden-Württemberg 4,6 Millionen aus dem Verkehr gezogen und Bayern 72.000 gesperrt.