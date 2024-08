TV-Spitzenrunde zur Thüringenwahl „Herr Höcke, Sie haben sich heute disqualifiziert, Thüringen zu regieren“

Der Thüringer AfD-Chef, der mit seinem als gesichert rechtsextremen Landesverband auf Platz eins der Umfragewerte liegt, redet schon, zu Beginn recht viel sogar. Schließlich geht es zuerst um Migration – wobei die Reihenfolge der Themenblöcke sich nach der Gewichtung der Bevölkerung richtet. In einer repräsentativen Meinungsumfrage von Infratest-Dimap ließ der MDR im Vorfeld abfragen, welche die wichtigsten politischen Probleme in Thüringen sind, die nach vordringlich gelöst werden müssen. Zuwanderung und Flucht steht deshalb noch vor den Themen Wirtschaft und Bildung. Und dass, obwohl der Migrationsanteil in Thüringen vergleichsweise gering ist. Mit acht Prozent (gestiegen von 2,1 Prozent im Jahr 2013) liegt er immer noch halb so hoch wie etwa der in Nordrhein-Westfalen. Doch wie der eingespielte, kurze Faktenfilm in der Sendung zeigt: Auf dem Land, wo die Zuwanderung am niedrigsten ist, ist die Angst mit einem Wert von 40 Prozent am größten. Ein Verdienst der Ost-AfD.