AfD-Zerwürfnis vor Europawahl „Massiver Schaden für die Partei im laufenden Wahlkampf“

Die AfD arbeitete bislang im Europaparlament mit dem Rassemblement National und der italienischen Lega in der Fraktion ID zusammen. Doch seit Längerem gibt es zwischen der AfD und dem RN Unstimmigkeiten, auch Krah brach in Brüssel mehrmals internen Streit vom Zaun. Nach den Enthüllungen des Medienhauses Correctiv über ein Rechtsradikalen-Treffen in Potsdam im Januar äußerte Le Pen schließlich deutliche Kritik an der AfD. Jetzt legte sie nach und sagte dem französischen Radiosender Europe 1: „Die AfD ging von Provokation zu Provokation.“ Es sei daher nicht mehr an der Zeit, sich zu distanzieren, „sondern es ist an der Zeit, einen klaren Bruch mit dieser Bewegung zu vollziehen, die nicht geführt wird und eindeutig unter dem Einfluss radikaler Gruppen innerhalb der Bewegung steht“.