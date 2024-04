Wahlkampf ohne Spitzenkandidat Das riskante Experiment der AfD

Denn tatsächlich fragen sich nun nicht nur die politischen Gegner der in weiten Teilen rechtsextremen Partei, wie weit die Verstrickungen der AfD mit Russland und China gehen. Die Partei, die vorgibt, sich besonders für die Interessen Deutschlands einzusetzen, hat womöglich Spitzenpersonal in ihren Reihen, das für die Interessen der beiden größten Autokratien der Erde, China und Russland, eintritt. Auch bei den Anhängern wächst scheinbar Skepsis. Zumindest rutschte die AfD in einer Umfrage des Insa-Instituts zur Europawahl für die „Bild am Sonntag“ nun um zwei Punkte auf 17 Prozent im Vergleich zu einer Insa-Befragung vor zwei Wochen. Damit liegt sie nach wie vor weit hinter der Union (29 Prozent) und jetzt nur noch knapp vor der SPD (16).