Pkw-Maut-Untersuchungsausschuss : Aussage gegen Aussage

Berlin Verkehrsminister Scheuer kann sich im Maut-Untersuchungsausschuss nicht erinnern und widerspricht damit den Zeugenaussagen der Maut-Betreiber. Der Verdacht, das Scheuer das Parlament im Maut-Skandal belogen hat, lässt sich nicht beweisen.

Helmut Kohl, Peer Steinbrück, Olaf Scholz – die Liste der Politiker mit Erinnerungslücken in entscheidenden Momenten ist lang. Nun reiht sich hier auch Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) ein, obwohl er mit erst 46 Jahren über ein noch gut funktionierendes Gedächtnis verfügen müsste. Er könne sich nicht an die Inhalte eines Gesprächs mit den Betreibern der mittlerweile gescheiterten Pkw-Maut Ende November 2018 erinnern, sagte Scheuer im Maut-Untersuchungsausschuss des Bundestags in der Nacht zum Freitag. Er wehrte sich nachdrücklich gegen deren Darstellung, sie hätten ihm in diesem Gespräch vorgeschlagen, die Unterzeichnung des Maut-Vertrags bis zum erwarteten Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zur Pkw-Maut abzuwarten. Zuvor hatten drei Manager vor dem Ausschuss übereinstimmend ausgesagt, sie hätten Scheuer in diesem Gespräch Ende November angeboten, den Vertrag lieber noch nicht zu unterzeichnen. Scheuer hatte dagegen im Bundestag im September 2019 erklärt, ein solches Angebot seitens der Betreiber habe es nicht gegeben.