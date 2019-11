Der 9. November 2019 markiert den 30. Jahrestags des Mauerfalls in Deutschland. Wir zeigen Bilder der verschiedenen Feierlichkeiten, die an die friedliche Revolution aber auch an die Opfer des SED-Regimes in der ehemaligen DDR erinnern.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (ganz rechts) steckte bei einer Gedenkveranstaltung der Stiftung Berliner Mauer an der Bernauer Straße mit Janos Ader, Präsident von Ungarn, Andrzej Duda, Präsident von Polen, Zuzana Caputova, Präsidentin der Slowakei und Milos Zeman, Präsident von Tschechien Blumen in die Hinterlandmauer.