Bundestagsabgeordneter aus Dortmund Matthias Helferich aus AfD ausgeschlossen

Das berichtete der „Stern“ am Samstag. Demnach hatte der Landesvorstand Ende Mai den Parteiausschluss beantragt. Helferich, der sich 2017 in einem nicht öffentlichen Facebook-Chat als „das freundliche Gesicht des NS“ bezeichnet hatte, war 2021 in den Bundestag eingezogen. Er schloss sich dann aber nicht der AfD-Fraktion an und sitzt seitdem als fraktionsloser Abgeordneter im Parlament.