Zwischenfall am Rednerpult : CDU-Abgeordneter bricht im Bundestag zusammen - Schäuble pausiert Sitzung

Berlin Eine Sitzung des Bundestages musste am Donnerstagmorgen unterbrochen werden. Der CDU-Politiker Matthias Hauer aus Essen erlitt während einer Rede einen Schwächeanfall. Kollegen eilten ihm zur Hilfe.

Der Bundestag hat wegen eines medizinischen Notfalls am Rednerpult seine Sitzung unterbrechen müssen. Der nordrhein-westfälische CDU-Abgeordnete Matthias Hauer kam am Donnerstag gegen Ende seiner Rede plötzlich ins Stocken und rang nach Worten. Mitarbeiter und Abgeordnete eilten zu Hilfe und forderten ihn auf, sich hinzulegen. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) unterbrach die Sitzung. Beobachter auf der Besuchertribüne und Abgeordnete verließen den Saal.

Der CDU-Politiker hatte in seiner Rede die AfD kritisiert, die die Debatte zum Thema „Beibehaltung des Bargelds als Zahlungsmittel“ beantragt hatte. Die Freiheit des Bargeldverkehrs sei unantastbar. Die Bundesregierung bekenne sich klar zum Bargeld. „Fazit: Niemand will das Bargeld abschaffen“, sagte Hauer. Und kündigte dann an, zum Ende seiner Rede zu kommen. Kurz darauf stockte der Politiker, schien nach Worten zu ringen und begann zu zittern.

Nach gut einer Stunde Unterbrechung wurde die Sitzung des Bundestages fortgesetzt. Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) sagte, Hauer sei voll stabilisiert, ansprechbar und bei den Ärzten in guten Händen. Gleichzeitig appellierte Kubicki an die Öffentlichkeit, keine Bilder oder Videos von dem Notfall in sozialen Medien zu verbreiten. „Im Netz kursieren bereits Posts mit teilweise erbärmlichen Kommentaren.“ Er bitte die Menschen aus Respekt vor der Würde des Abgeordneten, davon Abstand zu nehmen, den Zusammenbruch oder die Behandlung zu posten. „So viel Anstand sollte vielleicht in unserer Gesellschaft noch vorherrschen.“